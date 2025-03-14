Зеленский рассказал, на каком этапе соглашение о полезных ископаемых с США
Рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США уже готово и в дальнейшем планируется разработка детального документа с конкретными цифрами.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, пишет "РБК-Украина".
Президент пояснил, что сейчас есть рамочное соглашение по полезным ископаемым и следующим этапом станет разработка детального соглашения с конкретными цифрами и процентами, которое будет подано на согласование в Раде.
"Этот план не изменился и последовательность действий не изменилась", - объяснил Зеленский.
Кроме того, Зеленский заявил, что Россия не намерена развивать глубокую добычу полезных ископаемых и заявления о готовности этого не означают реальных планов к действиям.
В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время саммита от Forbes Ukraine объяснила, что текст соглашения о недрах согласован с США и не изменился с момента предыдущих переговоров.
Следующий шаг - подготовка соглашения об Инвестиционном фонде, в котором будут содержаться конкретные экономические параметры и обязательства, пишет Forbes Ukraine со ссылкой на слова Стефанишиной.
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Напомним:
Предыдущее соглашение о недрах предусматривало создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства.
Зеленский отметил, что он не собирается признавать соглашение, по которому Украина будет должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов. Он также отметил, что одно наличие американского бизнеса в Украине не будет гарантировать безопасность.
28 февраляпрезидент Владимир Зеленский Украины и президент США Дональд Трамп не смогли подписать соглашение о недрах.
Однако Украина рассчитывает подписать соглашение с США о создании совместного инвестиционного фонда, заключение которого 28 февраля сорвалось.
В марте вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что соглашение между Украиной и США не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности.