Зеленский рассказал, на каком этапе соглашение о полезных ископаемых с США

Рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США уже готово и в дальнейшем планируется разработка детального документа с конкретными цифрами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, пишет "РБК-Украина".

Президент пояснил, что сейчас есть рамочное соглашение по полезным ископаемым и следующим этапом станет разработка детального соглашения с конкретными цифрами и процентами, которое будет подано на согласование в Раде.

"Этот план не изменился и последовательность действий не изменилась", - объяснил Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия не намерена развивать глубокую добычу полезных ископаемых и заявления о готовности этого не означают реальных планов к действиям.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время саммита от Forbes Ukraine объяснила, что текст соглашения о недрах согласован с США и не изменился с момента предыдущих переговоров.

Следующий шаг - подготовка соглашения об Инвестиционном фонде, в котором будут содержаться конкретные экономические параметры и обязательства, пишет Forbes Ukraine со ссылкой на слова Стефанишиной.

Читайте также: Какой американский бизнес работает в Украине и может ли он гарантировать безопасность?

Напомним: