За десять місяців платники податків перерахували до держбюджету 163,1 млрд грн військового збору, що на 23,8 %, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Державна податкова служба.

У січні – жовтні 2026 року платники податків перерахували до державного бюджету 163,1 млрд грн військового збору.

"Це на 31,4 млрд грн, або 23,8 %, більше, ніж за аналогічний період минулого року (131,7 млрд гривень)", – говориться у повідомленні.

Загалом військовий збір сплатили понад 2,1 млн платників.

Найбільші суми надходжень забезпечили Київ (53,4 млрд грн), Дніпропетровщина (17,3 млрд грн), Львівщина (13,5 млрд грн) та Харківська область 10,2 млрд гривень.

Податкова такоє нагадує про пільгу для мобілізованих самозайнятих осіб. Фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність і були мобілізовані або уклали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на період служби.

"Таке звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Воно діє з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У травні Верховна Рада ухвалила за основу законопрокєт №15167 щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету.