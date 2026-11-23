В Україні налічується 183 адреси масової реєстрації ФОП, за ними зареєстровано 16281 підприємців. Кожен 11-й - за адресами центрів реінтеграції та обліку бездомних осіб.

Про це повідомляє Опендатабот.

183 адреси масової реєстрації фоп налічується наразі в Україні. Майже третина з них знаходиться у столиці — 59 адрес. Ще по 30 таких адрес на Одещині та Буковині.

В Опендатабот пояснили, що масовими вважають адреси, за якими зареєстровано 50 і більше підприємців. Враховуються як чинні фоп, так й ті, що вже припинили діяльність.

інфографіка: Опендатабот

Загалом 16 281 фоп зареєстровано наразі за масовими адресами. Половина з них — 8 216 підприємців — досі працюють.

Від початку великої війни загалом підприємців із реєстраціями на масових адресах побільшало на 3 605 фопів, але протягом останніх двох років таких реєстрацій все менше.

"Якщо ж порівнювати з періодом до початку повномасштабного вторгнення, то їх поменшало на 45%. Так, у 2021 році за масовими адресами було зареєстровано 1 368 фопів, а у 2025-му — 757. За неповний 2026 рік за такими адресами зареєструвався 641 фоп", - йдеться в публікації.

Найбільше фопів зареєстровано за однією адресою в Одесі. За всіма варіантами написання цієї адреси в реєстрі значаться 603 підприємці, з яких 322 чинні.

Загалом найбільше чинних фопів зареєстровано за масовими адресами:

у Києві — 3 332 підприємці, або 41% від загальної кількості;

на Одещині — 1 626 фоп (20%);

на Харківщині — 1 129 (14%).

На ці три регіони разом припадає майже три чверті всіх діючих підприємців із масовими адресами.

Найчастіше за такими адресами реєструються підприємці у сфері ІТ — 2 318 чинних фоп, або 28%. Ще майже кожен п'ятий займається роздрібною торгівлею — 1 628 підприємців. Далі йдуть оптова торгівля — 508 фоп, HoReCa — 487 та інформаційні послуги — 376.

інфографіка: Опендатабот

Варто зазначити, що 1 402 підприємці зареєстровані за адресами 10 центрів реінтеграції та обліку бездомних осіб. Понад половина з них — 716 фопів — продовжують працювати.

Найбільше таких підприємців зареєстровано знову ж в Одесі на вулиці Кіри Муратової, 7 — 603 фопи, з яких 322 чинні. Ще по 117 підприємців зареєстровано в Києві на вулиці Рогозівській, 4/16 (75 чинних) та у Миколаєві на вулиці Круговій, 47 (43 чинних).

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що масова реєстрація ФОП за адресами центрів для бездомних може свідчити про те, що ці адреси використовують у схемах ухилення від сплати податків або для створення фіктивних підприємців.

Людині пропонують невелику суму, оформлюють на неї ФОП, а далі через нього проганяють гроші: дроблять бізнес, щоб платити менше податків, виплачують "сірі" зарплати, відкривають рахунки для сумнівних переказів. Коли накопичуються борги, спитати немає з кого: за адресою працює соціальна установа, а сама людина часто навіть не знає, що на неї оформлено.

"Таку кількість фопів на 10 адрес навряд чи можна пояснити лише чесною самозайнятістю. Бездомні люди — зручна мішень для тих, кому потрібні підставні особи. Водночас бездомна людина має законне право зареєструвати місце проживання за адресою центру обліку, за законом заяву на таку реєстрацію подає уповноважена особа центру. Тож частина цих підприємців, імовірно, справді працює, але тоді в них мали б бути прості види діяльності: прибирання, підсобні роботи, доставка.

Натомість ФОП займаються оптовою торгівлею, програмуванням та IT, юридичною практикою, консалтингом та навіть стоматологією тощо. Для людини без житла такі види діяльності виглядають щонайменше дивно. Крім того, деякі ФОП мають однаковий контактний телефон, тобто їх, імовірно, реєструвала й обслуговує одна людина", — пояснив депутат.

Нагадаємо:

Майже 148,5 тисячі нових ФОПів відкрили жінки за десять місяців, це 60% від усіх нових реєстрацій підприємців в Україні, найчастіше жінки обирають роздрібну торгівлю, освіту та сферу послуг.