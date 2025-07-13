На Херсонщині аграрії зібрали перші 500 тонн кавунів

У Херсонській області аграрії зібрали перші 500 т кавунів, а також намололи понад 46 тис. т зернових і зернобобових культур, майже 5 тис. т ріпаку, а також зібрано близько 2 тис. т овочів.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

"Нині в області активно триває збір урожаю: уже намолочено понад 46 тисяч тонн зернових і зернобобових культур, майже 5 тисяч тонн ріпаку, а також зібрано близько 2 тисяч тонн овочів та перші 500 тонн кавунів", – йдеться у повідомленні.

Під урожай 2025 року аграрії Херсонщини засіяли майже 220 тисяч гектарів земель. Втім, через заморозки та посуху навесні було втрачено або пошкоджено посіви на понад 50 тисячах гектарів.

"Вже 300 господарств звернулися для фіксації збитків. Створені комісії для оцінки ситуації. Ми також звернулися до Мінагрополітики та міжнародних партнерів про необхідність вжиття невідкладних заходів щодо підтримки наших фермерів", – зазначив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

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Нагадаємо:

Нині Херсонська область окупована майже 78%. Однак несприятлива погода стала у 2025 році поряд з воєнними ризиками справжнім випробуванням для агросектору. Через неї втрати врожаю фермерів деокупованої Херсонщини сягнули мільярду гривень.