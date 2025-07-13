На Херсонщине аграрии собрали первые 500 тонн арбузов

В Херсонской области аграрии собрали первые 500 т арбузов, а также намолотили более 46 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, почти 5 тыс. т рапса, а также собрано около 2 тыс. т овощей.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

"Сейчас в области активно продолжается сбор урожая: уже намолочено более 46 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, почти 5 тысяч тонн рапса, а также собрано около 2 тысяч тонн овощей и первые 500 тонн арбузов", - говорится в сообщении.

Под урожай 2025 года аграрии Херсонщины засеяли почти 220 тысяч гектаров земель. Впрочем, из-за заморозков и засухи весной были потеряны или повреждены посевы на более чем 50 тысячах гектаров.

"Уже 300 хозяйств обратились для фиксации убытков. Созданы комиссии для оценки ситуации. Мы также обратились к Минагрополитики и международным партнерам о необходимости принятия неотложных мер по поддержке наших фермеров", - отметил первый заместитель начальника Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий.

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Напомним:

На данный момент Херсонская область оккупирована почти 78%. Однако неблагоприятная погода стала в 2025 году наряду с военными рисками настоящим испытанием для агросектора. Из-за нее потери урожая фермеров деоккупированной Херсонщины достигли миллиарда гривен.