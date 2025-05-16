Поиск управляющего долей фармдистрибьютора: победитель аукциона предлагает странную цену

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) завершило аукцион по отбору управляющего российской долей одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины "ВЕНТА.ЛТД", принадлежавшей российским владельцам. Агентство проверяет участников.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Речь идет об аукционе на Prozorro по управлению 24% уставного капитала ООО "ВЕНТА.ЛТД" (г. Днепр). Рыночная стоимость российской доли по состоянию на 30.06.2024 составляла 89,6 млн грн.

Эксперты Агентства прорабатывают представленные документы на соответствие требованиям тендерной документации и отсутствия связей с бывшими владельцами или российской федерацией.

Согласно данным Prozorro, победителем аукциона стало предприятие объединения граждан "Центр реабилитации "Визави" (Винница), которое предложило самую низкую ставку за управление активами - всего 0,01%. АРМА до 17 мая ожидает обоснования аномально низкой цены.

Конкурентами победителя были ООО "И.К.ВЕЛ" и ООО "Комфортная аптека", чьи предложения были значительно выше.

Сейчас директором и бенефициаром "ВЕНТА.ЛТД" указан Александр Волошин. Ему принадлежит 70% компании. По 3% имеют днепряне Денис Арзамасцев и Борис Мурило. Владельцем 24% является АО "Катрен" (Россия, г. Химки, Московская область).

По данным аналитической системы Proxima Research, "Вента ЛТД" занимает около 15% украинского фармрынка. У компании пять складов - в Днепре, Одессе, Тернополе, Киеве и Харькове.

Напомним:

В конце апреле, компания, конечным бенефициарным владельцем которой является директор и фактический владелец ООО "Вента ЛТД", в последний день срока обжалования тендерной документации подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины. В АРМА это расценили как повлиял на конкурс по поиску управляющего российской долей компании.

Российская доля в ООО "ВЕНТА.ЛТД была арестована в рамках уголовного производства о растрате имущества, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и коллаборационизме. По данным следствия, должностные лица компании поддерживали связи с РФ и могли финансировать государство-агрессора.