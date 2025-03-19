ВВП Украины вырос на 1,1% за два месяца: основные драйверы

В феврале валовой внутренний продукт Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года - на 1,1%.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что рост ВВП в феврале 2025 года произошел благодаря оживлению во внутренней (розничной) торговле. В феврале продолжали улучшаться потребительские настроения - эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд.

Как отмечают в ведомстве,программы восстановления и поддержки бизнеса способствуют развитию перерабатывающей промышленности, в частности, благодаря международной финансовой помощи. Производство строительных материалов, продукции машиностроения и пищевой промышленности демонстрирует положительную динамику. В секторе ОПК увеличиваются производственные мощности на фоне расширения оборонных заказов. Металлургия также активизируется - растет изготовление чугуна, стали и проката.

Однако в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства.

Также зафиксировано падение в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов добывающей газовой инфраструктуры и падение в транспорте из-за временного уменьшения активности экспортеров.

Напомним:

Рост валового внутреннего продукта в Украине в январе составил 1,5%.