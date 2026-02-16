За рік кількість резидентів Дія.City зросла вдвічі

Кількість компаній-резидентів Дія.City у 2025 році подвоїлася і станом на початок лютого 2026 року досягла 3,7 тис., понад половина з яких приєдналися протягом минулого року.

Про це повідомляє Опендатабот.

Кількість працівників у компаніях-резидентах також зросла вдвічі: майже 80% учасників режиму розширили свої команди. Водночас понад 87% нових резидентів – це молоді компанії, зареєстровані менш ніж за рік до вступу до Дія.City.

ІТ-сектор залишається ключовим напрямом: 2 844 компанії працюють саме в цій сфері, що становить 77% від загальної кількості резидентів. Далі йдуть інформаційні послуги (6%) та виробництво іншого транспорту (6%). У 2023 році частка ІТ тимчасово скоротилася з 80% до 63%, тоді як присутність компаній із виробництва інших транспортних засобів зросла до 13%, однак у 2025–2026 роках частка ІТ знову наблизилася до 80%.

Найбільше резидентів зареєстровано у Києві – 2 012 компаній. Далі за кількістю йдуть Львівська область (502 резиденти, або 14%), Дніпропетровська (6%), Київська (5%) та Харківська (4%).

Нагадаємо:

У Мінцифри планують оновлення спеціального правового та податкового простору для IT-сектору, який передбачатиме створення персоналізованих умов для перспективних підіндустрій.