В "Дії" додали нову військову облігацію "Феодосія": яка її дохідність

В застосунок "Дія" додали нову військову облігацію "Феодосія" з виплатою 24 березня 2027 року та ставкою 15,5% річних.

Про це інформує пресслужба додатку.

"Як це працює на прикладі: 10 облігацій — 10 756 грн під 15,5% річних за рік ви отримуєте 12 352 грн на Дія.Картку", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через "Дію" придбали вже понад 22 млн облігацій на 22,9 млрд грн.

Як придбати:

1. Відкрийте застосунок.

2. Оберіть розділ Військові облігації.

3. Виберіть облігацію, партнера та кількість.

4. Підпишіть й оплатіть.

Протягом трьох робочих днів облігація з'явиться в застосунку.

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" стала доступною військова облігація "Амвросіївка" з дохідністю від 16,9% річних та виплатою 16 грудня 2026 року.