Закордонний замість українського: подорожчання сиру спричиняє зростання імпорту

За останній місяць у ЄС сир подешевшав на понад 10%, тоді як в Україні подорожчав на 5%.

Про це інформує аналітичне агентство "Інфагро".

"Ця цінова невідповідність уже почала впливати на ринок — імпорт сиру в серпні зріс на 10% порівняно з липнем, і вже займає суттєву частку в загальному обсязі продажів. Очікується, що в осінні місяці імпорт продовжить зростати, оскільки європейські постачальники активно користуються вигідною для них ситуацією", – наголошують аналітики.

Вони підкреслюють, що особливо вразливою залишається категорія "білих" сирів, де імпортери вже давно контролюють більшу частину ринку. У сегменті плавлених сирів, попри стабільне виробництво в Україні, частка імпорту також утримується на високому рівні.

Різниця в цінах між українським сиром і потенційним імпортом залишається значною: навіть із урахуванням знижок, українські виробники не можуть конкурувати за вартістю з імпортованими сирами, зазначають експерти.

Водночас продажі українського сиру на зовнішні ринки демонструють позитивну динаміку. Минулого місяця експорт напівтвердих сирів зріс на 16% порівняно з аналогічним періодом торік, хоча імпорт у цій категорії все ще вдвічі перевищує експортні обсяги, свідчать аналітичні дані.

Нагадаємо:

В серпні Україна експортувала 10,16 тис. т молочних продуктів на суму 31,27 млн дол. Відносно липня натуральні обсяги експорту скоротилися на 19%, а порівняно з серпнем 2024 року впали на 2%.