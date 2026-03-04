Польські постачальники сиру готові демпінгувати на українському ринку

Польські постачальники орієнтовані на український ринок для реалізації надлишків і готові активно демпінгувати.

Про це заявляють аналітики "Інфагро".

Вони підкреслили, що вітчизняним сироварам потрібно думати, як переглянути цінову політику, щоб не втратити частку ринку.

"Програма "Купуй українське" з кешбеком може частково стимулювати продажі, але без промоції та активної роботи з торговельними мережами ефект напевно буде обмежений. Більшість покупців обирає дешевший товар у момент покупки, і кешбек не завжди може спрацьовувати як стимул", – зазначили експерти.

За їхніми словами, базові ціни для дистриб'юторів залишаються на колишньому рівні, а роздрібні — значно вищі. Щоб конкурувати з дешевшим імпортом, виробникам доводиться проводити акції зі знижками. Це не всі здатні підтримувати, через що частина продукції втрачає місце на полицях.

Як вони зазначають, очікується, що виробництво напівтвердих сирів залишиться стабільним або з незначним ростом, залежно від поставок дешевого імпорту. Виробництво сирних продуктів поки що утримує високий рівень, хоча експортні ціни залишаються зниженими.

Ціни на натуральний сир на експортних ринках відносно стабільні, проте для частини напрямів доводиться надавати знижки.

"Ситуація на ринку свідчить, що без корекції цін і активної промоції українським виробникам буде складно протистояти європейському імпорту", – підкреслюють експерти.

Нагадаємо:

В середині лютого вітчизняні виробники сиру продовжували поступатися часткою ринку імпортній продукції з Європи, яка активно представлена на полицях українських торговельних мереж.