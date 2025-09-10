Україна скоротила експорт молочних продуктів та наростила їхній імпорт

В серпні Україна експортувала 10,16 тис. т молочних продуктів на суму 31,27 млн дол. Відносно липня натуральні обсяги експорту скоротилися на 19%, а порівняно з серпнем 2024 року впали на 2%.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока з посиланням на Держстат.

Як зазначив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі, в серпні Україна скоротила обсяги експорту молочних продуктів внаслідок призупинення поставок в ЄС на тлі вичерпання квот та послаблення цін на вершкове масло.

Експортна виручка скоротилася на 25% відносно липня, але виросла на 26% відносно серпня 2024 року. В січні-серпні 2025 року Україна експортувала 93,5 тис. т (+13%) молочних продуктів на суму 298,06 млн дол. (+49%), за даними дослідження.

Зазначається, що головними експортними категоріями в серпні були наступні товари:

Масло вершкове – 27%;

Морозиво – 19%;

Молоко та вершки, згущені – 18%;

Сири – 18%.

Згідно з аналітикою, у серпні Україна наростила натуральні обсяги експорту молока та вершків, не згущених до 1,86 тис. т (+13%), маслянки до 588 т (+7%) та сирів до 1,26 тис. т (+8%) відносно липня поточного року.

Натомість просіли поставки морозива до 1,58 тис. т (-39,9%) та казеїну до 332 т (-55,4%). Порівняно з серпнем 2024 року виросли поставки на зовнішні ринки маслянки (+41%), масла вершкового (+14%), сирів (+20%) та морозива (+14%), відносно минулорічного періоду.

Як повідомляє асоціація, відносно липня збільшилася грошова виручка за відвантажене молоко та вершки, не згущені до 1,53 млн дол. (+14%), маслянку до 831 тис. дол. (+8%), молочну сироватку до 1,23 млн дол. (+11), сири до 5,64 млн дол. (+7%).

По інших позиціях грошова виручка скоротилася, зокрема по морозиву вона знизилась до 5,88 млн дол. (-41%), а по казеїну до 2,02 млн дол.

Порівняно з серпнем 2024 року збільшилася грошова виручка за експортоване молоко та вершки, не згущені (+5%), маслянку (+56%), молочну сироватку (+11%), масло вершкове (+30%), сири (+29%), морозиво (+29%), але скоротилася за відвантажене молоко та вершки, згущені (-11%).

Натомість, за даними АВМ, у серпні Україна імпортувала 5,19 тис. т молочних продуктів на суму 26,98 млн дол. Відносно липня натуральні обсяги імпорту збільшилися на 1%, а відносно серпня 2024 року збільшилися на 14,1%.

В січні-серпні 2025 року Україна імпортувала 40,40 тис. т (+10%) молочних продуктів на суму 206,10 млн. дол. (+17%). Найбільша частка від загальних обсягів імпорту припадає на сири (80%).

Зовнішньоторговельне сальдо в серпні було позитивним і становило 4,29 млн дол, інформує асоціація.

