Українські сировари наростили продажі перед Великоднем, проте імпорт продовжує тиснути на ринок

На українському ринку зростання продажів напередодні Великодня продемонстрували лише ті виробники сиру, які змогли ефективно організувати акційні пропозиції.

Про це інформують експерти аналітичної платформи "Інфагро".

Водночас конкуренція на ринку залишається надзвичайно високою, зокрема через тиск дешевшої європейської продукції.

"Після свят учасники ринку очікують традиційного спаду попиту. У зв'язку з цим провідні виробники наразі не поспішають нарощувати обсяги виробництва.

При цьому ціни залишаються високими, а найближчими місяцями ключовим інструментом продажів, ймовірно, залишаться регулярні акції зі значними знижками", – зазначають фахівці.

За їхніми словами, песимістичні настрої частково зумовлені зниженням цін на сир у Європі. Зокрема, імпортна продукція залишається привабливою за собівартістю, що посилює тиск на внутрішній ринок.

Обсяги імпорту продовжують зростати, зокрема в сегменті твердих і напівтвердих сирів, а також інших категорій. Загалом імпорт демонструє помірне зростання порівняно з минулим роком і поки не вважається критичним для галузі, підкреслюють експерти.

Водночас експорт напівтвердих сирів дещо скоротився. Кращу динаміку показують сирні продукти, зокрема плавлені та напівтверді, обсяги продажу яких зросли порівняно з минулим роком.

За словами аналітиків, основними ринками збуту українського сиру залишаються Казахстан і Молдова, тоді як сирні продукти також активно постачаються до країн Кавказу. Крім того, з'являються нові напрямки експорту, зокрема країни Африки.

Експортні ціни на традиційні сири залишаються відносно стабільними. Натомість на ринку сирних продуктів спостерігаються цінові коливання, хоча наразі є ознаки стабілізації після періоду зниження.

Експерти також попереджають про можливі труднощі з експортом плавлених сирних продуктів найближчим часом через нестабільну ситуацію в окремих країнах-імпортерах, зокрема на Близькому Сході.

Нагадаємо:

В середині лютого вітчизняні виробники сиру продовжували поступатися часткою ринку імпортній продукції з Європи, яка активно представлена на полицях українських торговельних мереж.

На початку березня польські постачальники були орієнтовані на український ринок для реалізації надлишків і готові активно демпінгувати.