Пишний розповів, коли НБУ ухвалить рішення щодо дотримання банківської таємниці monobank

Національний банк має пів року на те, щоб визначитися, чи порушив банківську таємницю співзасновник monobank Олег Гороховський, який оприлюднив фото клієнтки банку під час верифікації.

Про це глава Національного банку України Андрій Пишний заявив, виступаючи у Верховній Раді.

"Закон передбачає термін шість місяців від початку адміністративної процедури до застосування заходу впливу. Одразу після ухвалення рішення ми повідомимо і громадськість, і депутатів, і усі зацікавлені сторони щодо ухвалених рішень", – сказав він під час виступу.

Пишний повідомив, що за результатами наглядових дій НБУ підготує довідку, де буде зазначено, чи мало місце порушення і чи достатній є механізм захисту банківської таємниці.

За результатами розгляду довідки комітет з питань банківського нагляду ухвалить відповідне рішення щодо початку відповідного адміністративного провадження. Далі відбудеться розгляд колегіальним органом НБУ.

Законодавство обмежує Нацбанк активно щодо комунікуваня індивідуальних кейсів, і це також частина захисту банківської таємниці, зазначив очільник НБУ.

Він зазначив, що monobank надав величезну кількість документів, і зараз відбувається аналіз.

"Ми взяли до уваги те, що державна експертиза встановила, що мова йде все ж-таки про прапор Російської Федерації, але ще не бачили деталей, це буде досліджуватися", – сказав Пишний.

Нагадаємо:

Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного на засідання для доповіді щодо ситуації навколо monobank та оприлюднення персональних даних, зокрема фото, клієнтки банку під час верифікації.

Гороховський на закиди про порушення банківської таємниці відповів, що "у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних". А інформацію про те, що прапор, на тлі якого фотографувалася клієнтка, не російський, він заперечив.

Повідомлялось, що Національний банк запросив пояснення в Гороховського щодо поширення ним фото клієнтки банку, яку звинуватив у проросійських поглядах.

Співзасновник monobank Олег Гороховський, коментуючи скандал із публікацією, у якій він поширив фото клієнтки банку, запевнив клієнтів, що "з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше".

Після оприлюднення Олегом Гороховським фото 19-річної Карини Кольб, зробленого під час відеоверифікації в monobank, до нього та АТ "Універсал Банк" спрямували досудові вимоги щодо врегулювання спору про захист прав дівчини.