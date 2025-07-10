В Україні реконструюють Татарбунарську та Кілійську зрошувальні системи: який бюджет

В Україні стартує проєкт з реконструкції Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Разом із віце-прем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою та за підтримки уряду Італії дали старт новому проєкту з реконструкції Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем. Його бюджет – 6 млн євро", – повідомив очільник відомства.

За його словами, мета проєкту – ефективніше використання водних ресурсів, підвищення врожайності та адаптація агросектору до змін клімату. Мінагрополітики виступатиме виконавцем цього проєкту.

Крім цього, стартує проєкт Pro.UKR.

"Разом із CIHEAM Bari та Одеською обласною державною адміністрацією ми підписали Імплементаційну угоду. Цей проєкт, який фінансує уряд Італії через AICS, допоможе малим і середнім агровиробникам Одещини створювати кооперативи, отримати сучасне обладнання, техніку, навчання та консалтингову підтримку", – зазначив Коваль.

Нагадаємо:

Україна в рамках проєкту ARISE отримала третій транш допомоги понад 1 млрд грн, які будуть спрямовані на підтримку українських малих виробників і фермерських господарств. Це третій транш.