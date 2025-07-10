В Украине реконструируют Татарбунарскую и Килийскую оросительные системы: какой бюджет

В Украине стартует проект по реконструкции Татарбунарской и Килийской оросительных систем.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

"Вместе с Вице-премьер-министром по восстановлению Украины - Министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой и при поддержке правительства Италии дали старт новому проекту по реконструкции Татарбунарской и Килийской оросительных систем. Его бюджет - 6 млн евро", - сообщил глава ведомства.

По его словам, цель проекта - более эффективное использование водных ресурсов, повышение урожайности и адаптация агросектора к изменениям климата. Минагрополитики будет выступать исполнителем этого проекта.

Кроме этого, стартует проект Pro.UKR.

"Вместе с CIHEAM Bari и Одесской областной государственной администрацией мы подписали Имплементационное соглашение. Этот проект, который финансирует правительство Италии через AICS, поможет малым и средним агропроизводителям Одесской области создавать кооперативы, получить современное оборудование, технику, обучение и консалтинговую поддержку", - отметил Коваль.

Напомним:

Украина в рамках проекта ARISE получила третий транш помощи более 1 млрд грн, которые будут направлены на поддержку украинских малых производителей и фермерских хозяйств. Это третий транш.