Компанія з США заплатить 31 мільйон євро через експлуатацію робітникам в Італії

Американська будівельна компанія Caddell Construction офіційно зобов'язалася виплатити 30,941 млн євро у рамках розслідування щодо ймовірної експлуатації робітників на будівництві нового консульства США в Мілані, як свідчить документ.

Про це повідомляє Reuters.

Цей будівельний гігант зі штату Алабама зобов'язався виплатити працівникам майже 20 млн євро за понаднормову роботу, відшкодування витрат на проживання та компенсацію за моральну шкоду, згідно з документом, поданим компанією до прокуратури Мілана.

При цьому компанія не визнала своєї відповідальності.

У заяві, опублікованій у червні, компанія Caddell зазначила, що активно співпрацює з судовими органами та "прихильна до справедливого ставлення до працівників і справедливої оплати їхньої праці".

Компанія спеціалізується на великомасштабних проєктах, зокрема на контрактах для посольств США та військових об'єктів.

Італійське відділення "Caddell Construction" стало об'єктом розслідування за підозрою у трудовій експлуатації та 29 травня було передано під судове управління — це рішення суддя підтвердив через два тижні.

Міланські прокурори та італійська поліція "Карабіньєрі" звинуватили компанію у вербуванні працівників в Індії через посередника, що базується в Нью-Делі, та у використанні їх на "виснажливих змінах, з недоплатою, без засобів безпеки та під постійною загрозою звільнення".

Згідно з документом, компанія також погодилася виплатити понад 7 млн євро італійському агентству соціального забезпечення INPS та майже 4 млн євро Інспекції праці.

У листі до міланської прокуратури, підписаному виконавчим директором Caddell Construction Майклом Анджело Раньєрі та ознайомленому агентством Reuters, американська компанія наголосила, що її зобов'язання не означають визнання будь-яких правопорушень.

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