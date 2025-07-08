Україна отримала від ARISE мільярд на підтримку аграріїв: кому з фермерів заплатять

Україна в рамках проєкту ARISE отримала третій транш допомоги понад 1 млрд грн, які будуть спрямовані на підтримку українських малих виробників і фермерських господарств. Це третій транш.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, наразі тривають виплати за трьома напрямками: субсидія на гектар оброблюваної землі, дотація за утримання корів, а також за утримання кіз та овець.

Виплати здійснює Укрдержфонд. Міністерство аграрної політики та продовольства планує завершити їх до кінця липня.

Отримати допомогу можуть виробники, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, вчасно подали заявку з дотриманням усіх вимог, не отримували таку допомогу торік, включені до затверджених переліків отримувачів.

Нагадаємо:

У 2025 році аграріям нададуть 10,9 млрд грн, з яких 43% за рахунок міжнародних фінансових організацій.