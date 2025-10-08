"Енергоатом" замовив ремонт одного з найбільших у світі баштових кранів за 260 мільйонів

АТ "НАЕК "Енергоатом" 2 жовтня за результатами тендеру замовило ПП "Тех-Маш" ремонт баштового крана за 260,13 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До жовтня 2026 року, тобто протягом року, на проммайданчику замовника мають виконати відновлювальний ремонт баштового крана KROLL K-10000.

Це спеціальний пересувний рейковий баштовий поворотний кран із горизонтальною стрілою, вироблений у 1986 році компанією KROLL Cranes (Данія).

Він призначений для підйому і переміщення важких та великогабаритних вантажів при будівництві енергетичних об’єктів і має вантажопідйомність до 240 т.

За даними профільного видання Cranes today, це рекордний по вантажопідйомності баштовий кран у світі.

За даними "Вікіпедії", такі крани виготовляли в Данії до 1986 року, їх було виготовлено 15 штук – два для США і 13 для СРСР. Один з них був установлений на будівництві третього енергоблока Хмельницької АЕС.

Компанія отримала нинішнє замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Кременчуцьким "Тех-Маш" володіє і керує місцевий житель Володимир Вязовський, якому також належить ТОВ "Темпагробудінвест". Це перший великий підряд підприємства через "Прозорро".

Нагадаємо:

"Енергоатом" замовив австрійській компанії "IPU-International Industrieausrüstung Vertriebs GmbH" запчастин на 620 тис євро: ціни зросли.