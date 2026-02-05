Росіяни пошкодили залізницю на Сумщині

Російські військові обстріляли Шосткинський район, під обстріл попали вагони та будівлі залізниці.

Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Удар прийшовся і по "Вагону незламності", який розміщено в громаді для обігріву мешканців. Пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз. Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів.

Під обстріл також потрапила залізничниця, їй надали медичну допомогу.

Під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі, – повідомив Кулеба.

Крім того, ворог вдарив безпілотникамм по залізничній станції в Охтирському районі. Пошкоджено технічні приміщення, колії. Все оперативно відновлюється.

"Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух", – сказав Кулеба.

Нгаадаємо:

З початку року зафіксовано 217 російських атак на енергетику України,служби продовжують ліквідовувати наслідки чергових масованих обстрілів.