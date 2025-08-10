"Укренерго" відсудило у "ДТЕК Донецькі електромережі" Ахметова 5 мільйонів

Господарський суд Донецької області зобов'язав АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" заплатити ПрАТ "НЕК "Укренерго" 5,11 млн грн 3% річних та інфляційних втрат за несвоєчасне виконання зобов`язання.

Про це свідчить рішення суду від 5 серпня.

"Укренерго" обґрунтувало свої вимоги тим, що "ДТЕК Донецькі електромережі" не належно виконало грошові зобов`язання за договором від 01.01.2024 про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, внаслідок чого у держкомпанії утворилась заборгованість у розмірі 120,3 млн грн.

На початку 2025 року "Укренерго" виграло суд у "ДТЕК Донецькі електромережі" щодо 120,3 млн грн основного боргу.

Водночас держкомпанія стверджувала, що існують підстави для стягнення 1,11 млн грн 3% річних за період з 17.10.2024 по 06.02.2025 та інфляційних втрат у розмірі 4 млн грн за період з 17.10.2024 по 31.12.2024.

Суд встановив, "ДТЕК Донецькі електромережі" не спростував наявність заборгованості за договором про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління в сумі 120,3 млн грн, і в результаті стягнув 5,11 млн грн з приватної компанії.

Кінцевим бенефіціаром акціонерного товариства "ДТЕК Донецькі електромережі" є Рінат Ахметов.

Господарський суд міста Києва зобов'язав "Укренернго" сплатити ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія", яка пов'язана з Ахметовим, 4,58 млн грн інфляційних втрат та 3% річних.