Пов'язана з Ахметовим компанія відсудила у "Укренерго" гроші за прострочені платежі

Господарський суд міста Києва зобов'язав "Укренернго" сплатити ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" ("КОЕК") 4,58 млн грн інфляційних втрат та 3% річних.

Про це свідчить рішення суду від 22 травня.

Приватна компанія з вересня по грудень 2024 року надала "Укренерго" послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (за "зеленим тарифом") на загальну суму 81,95 млн грн.

"Укренерго" на день розгляду справи повністю оплатило ці послуги, проте з простроченням строків оплати.

В "Укренерго" відповіли, що компанія наразі має значну дебіторську заборгованість за зобов`язаннями з надання учасникам ринку послуг з передачі електроенергії. Недоотримання коштів у зв`язку з порушенням платіжної дисципліни учасників ринку негативно впливає на фінансовий стан оператора системи передач.

При цьому, законодавство забороняє "Укренерго" оплачувати послуги (у цьому випадку "КОЕК") коштами, які призначені на інші цілі.

Таким чином, "Укренерго" було вимушено оплачувати послуги щодо забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел власними коштами у міру фінансової можливості.

Також в компанії зазначили, що її вини у затримці оплати послуг нема і просили суд врахувати складний майновий стан НЕК "Укренерго".

Водночас А.І. Привалов стягнув з НЕК "Укренерго" 3,87 млн грн інфляційних втрат, 3% річних у розмірі 703 тис грн та витрати по сплаті судового збору у сумі 55 тис грн.

ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" через ТОВ "Енергопоставка" володіє Неля Костенко, яка була менеджеркою в російській групі "VS Energy" Михайла Воєводіна. ЗМІ пов'язували компанію з найбагатшою людиною України Рінатом Ахметовим.

Нагадаємо:

У березні той же суддя Привалов стягнув з НЕК "Укренерго" на користь ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія", яка також пов'язана з Ахметовим, заборгованість у розмірі 110 млн грн, інфляційні втрати - 6,6 млн грн., 3% річних - 1,2 млн грн та витрати по сплаті судового збору у сумі 848 тис грн.