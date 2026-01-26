Ахметов тримає лідерство: які доходи мають найбільші представники українського бізнесу

В десятці найбільших підприємців України тримає лідерство Рінат Ахметов, його компанії разом отримують близько 565,7 млрд грн доходу.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Далі йде Віталій Антонов з реєстрацією у Швейцарії, який є власником мережі ОККО — його бізнеси загалом принесли 151,7 млрд грн доходу. На третьому — Юрій Косюк, власник мережі МХП, із доходом 110,6 млрд грн. У десятці є також представники Ізраїлю, Кіпру, Монако.

Єдина жінка у топі — Світлана Івахів — власниця компаній WOG, КОМО та Галичина. Вона посідає 9 місце з доходом 48,75 млрд грн, згідно з аналітикою.

Зазначається, що загалом 67 651 бізнесмен в Україні володіє компаніями з доходом у понад 10 млн грн. Це 19% від загальної кількості власників бізнесу — серед тих, хто своєчасно подав фінансову звітність, таких наразі нараховується понад 360 тисяч.

Чоловіки переважають у переліку лідерів українського бізнесу: 73%.

Як йдеться в дослідженні, найбільше бізнесменів зосереджено у столиці — 22% від загальної кількості. До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих 5 регіонах.

А ось найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

Як інформують аналітики, аби потрапити у сотню лідерів українського бізнесу, треба мати дохід компаній понад 8,99 млрд грн. Вхідний поріг у топ-1000 значно менший: від 1,29 млрд грн на рік.

80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 млн грн на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн — це 1 355 бізнесменів.

