"Укрэнерго" отсудило у "ДТЭК Донецкие электросети" Ахметова 5 миллионов

Хозяйственный суд Донецкой области обязал АО "ДТЭК Донецкие электросети" заплатить ЧАО "НЭК "Укрэнерго" 5,11 млн грн 3% годовых и инфляционных потерь за несвоевременное выполнение обязательства.

Об этом свидетельствует решение суда от 5 августа.

"Укрэнерго" обосновало свои требования тем, что "ДТЭК Донецкие электросети" не надлежащим образом выполнило денежные обязательства по договору от 01.01.2024 о предоставлении услуг по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению, в результате чего у госкомпании образовалась задолженность в размере 120,3 млн грн.

В начале 2025 года "Укрэнерго" выиграло суд у "ДТЭК Донецкие электросети" по 120,3 млн грн основного долга.

При этом госкомпания утверждала, что существуют основания для взыскания 1,11 млн грн 3% годовых за период с 17.10.2024 по 06.02.2025 и инфляционных потерь в размере 4 млн грн за период с 17.10.2024 по 31.12.2024.

Суд установил, "ДТЭК Донецкие электросети" не опроверг наличие задолженности по договору о предоставлении услуг по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению в сумме 120,3 млн грн, и в результате взыскал 5,11 млн грн с частной компании.

Конечным бенефициаром акционерного общества "ДТЭК Донецкие электросети" является Ринат Ахметов.

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева обязал "Укрэнернго" оплатить ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания", которая связана с Ахметовым, 4,58 млн грн инфляционных потерь и 3% годовых.