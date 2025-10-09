Махінації з кабельною продукцією: підрядник УЗ повернув їй 70 мільйонів

Приватна компанія у вересні 2025 року перерахувала 70 млн грн на користь "Укрзалізниці" як часткове відшкодування збитків, заподіяних держпідприємству через махінації під час закупівель кабельно-провідникової продукції у 2022-2023 роках.

Про це йдеться в повідомленні УЗ.

"Це стало можливим завдяки спільній роботі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та команди департаменту корпоративної безпеки Укрзалізниці, які викрили схеми зловживань у сфері державних закупівель", - розповіли в держкомпанії.

В "Укрзалізниці" стверджують, що компанія продовжує вдосконалювати підходи до закупівельної діяльності.

Зокрема, завдяки спрощенню тендерних умов та активному діалогу з учасниками ринку, УЗ вдалося подолати квазімонополію одного з постачальників у сфері кабельно-провідникової продукції, де було раніше виявлено зловживання. Це забезпечило значне зниження цін.

Так, під час останніх закупівель кабельно-провідникової продукції у серпні-вересні 2025 року для забезпечення потреб залізничної інфраструктури, економія за результатами торгів у порівнянні з цінами 2023 року становила до 32%.

За інформацією "Укрзалізниці", із 2023 року держкомпанія співпрацює з НАБУ та САП, завдяки чому вдалося компенсувати понад 185 млн грн збитків, завданих товариству внаслідок корупційних порушень.

З цієї суми понад 70 млн грн було відшкодовано в межах розслідування зловживань під час закупівель газу, понад 41 млн грн - в межах розслідування заволодіння коштів УЗ під час закупівлі рейкових скріплень, 3 млн грн - за наслідками розслідування махінацій рід час закупівлі пального.

