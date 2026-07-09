Укрзалізниця створює нацбригади відновлення

Укрзалізниця починає створювати та координувати національні бригади відновлення для ліквідації наслідків російських обстрілів, проєкт фінансуватиметься з резервного фонду держбюджету та з місцевих бюджетів.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Створюємо національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав відповідну ініціативу Мінрозвитку та затвердив порядок реалізації цього проєкту", – говориться у повідомленні.

"Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці", – зазначили в УЗ.

Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні, кажуть у компанії.

Йдеться про відновлення об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак.

Формування бригад координуватиме Укрзалізниця. До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Працюватимуть вони за рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із залученням обласних військових адміністрацій.

У 2026 році проєкт фінансуватиметься за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів.

"Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій про створення національних бригад відновлення та затвердив порядок реалізації цього проєкту.