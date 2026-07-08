Кулеба оголосив про створення "національних бригад відновлення": що це значить

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій про створення національних бригад відновлення та затвердив порядок реалізації цього проєкту.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці", – написав він.

Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні.

Увага фокусуватиметься саме на відновленні об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак.

Формування бригад координуватиме Укрзалізниця. До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт.

У 2026 році проєкт фінансуватиметься за рахунок резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів.

"Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації", – підсумовує Кулеба.

Нагадаємо:

Майже 18 млн доларів міжнародної підтримки залучили для реалізації нових проєктів Укрзалізниці під час Ukraine Recovery Conference 2026.