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АМКУ оштрафував французьку мережу гіпермаркетів товарів для дому

Віктор Волокіта — 8 травня, 16:16
АМКУ оштрафував французьку мережу гіпермаркетів товарів для дому
Фото: leroymerlin.ua

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію "Леруа Мерлен Україна" (французька мережа гіпермаркетів товарів для дому та ремонту) на 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Штраф призначено за вчинення двох (по 500 000 грн за кожне) порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

В повідомленні йдеться, що "Леруа Мерлен Україна" у 2024 році двічі не надала запитувану інформацію на вимоги державного уповноваженого.

Нагадаємо:

Французька мережа будівельно-господарських гіпермаркетів Leroy Merlin працює в Україні з 2010 року. З початку повномасштабної війни Leroy Merlin закрила частину із шести своїх супермаркетів в Україні. Продовжують свою роботу низка магазинів у Києві.

У 2024 році мережа гіпермаркетів "Леруа Мерлен" оголосила про ребрендинг у Росії. Компанія планувала продовжити роботу під назвою "Лемана PRO" (Lemana PRO).

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