"Оптіма-Фарм" домовилася про розстрочку одного із штрафів АМКУ

Антимонопольний комітет України зробив розстрочку штрафу, яким покарав одного з найбільших фармацевтичних дистрибʼюторів "Оптіма-Фарм" за подання в неповному обсязі інформації на вимогу комітету.

Про це йдеться у рішенні АМКУ.

"Розстрочено сплату штрафу, накладеного рішенням Антимонопольного комітету України від 14.05.2026 № 410-р за результатами розгляду заяви спільного українсько-естонського підприємства у формі ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" від 04.06.2026 № 8-01/8400", – говориться у рішенні.

Раніше співрозмовники ЕП на фармринку повідомили, що АМКУ наклав арешт на рахунки "Оптіма-Фарм" у Державній казначейській службі, в "Укрексімбанку" та "Ощадбанку".

Штраф за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції (подання в неповному обсязі інформації АМКУ на вимогу заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого) склав 7 094 355 грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України наклав арешт на рахунки фармацевтичного дистрибʼютора "Оптіма-Фарм". Частково заблокованими також залишаються рахунки другого з найбільших фармдистрибʼюторів – "БаДМ".

У липні 2025 року Антимонопольний комітет наклав штраф на двох дистриб'юторів лікарських засобів - ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптима-Фарм, ЛТД" - на величезну суму у понад 4 млрд грн за антиконкурентні дії.

За версією АМКУ обидві компанії протягом 2020-2023 років узгоджували ціни на низку популярних лікарських засобів, таких як "Спазмалгон", "Евказолін аква", "Біфрен" та інші, що обмежувало конкуренцію між ними.

Протягом осені 2025 року росіяни тричі обстрілювали склади "Оптіми Фарма".