АМКУ оштрафовал французскую сеть гипермаркетов товаров для дома

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию "Леруа Мерлен Украина" (французская сеть гипермаркетов товаров для дома и ремонта) на 1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Штраф назначен за совершение двух (по 500 000 грн за каждое) нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

В сообщении говорится, что "Леруа Мерлен Украина" в 2024 году дважды не предоставила запрашиваемую информацию на требования государственного уполномоченного.

Напомним:

Французская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов Leroy Merlin работает в Украине с 2010 года. С начала полномасштабной войны Leroy Merlin закрыла часть из шести своих супермаркетов в Украине. Продолжают свою работу ряд магазинов в Киеве.

В 2024 году сеть гипермаркетов "Леруа Мерлен" объявила о ребрендинге в России. Компания планировала продолжить работу под названием "Лемана PRO" (Lemana PRO).