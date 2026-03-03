З Ірану вивели мільйони доларів у криптовалюті після початку війни

За даними двох компаній, що займаються аналітикою блокчейну, відтік коштів з іранських криптовалютних бірж різко зріс через кілька годин після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

За даними американської компанії Chainalysis, що займається дослідженням блокчейну, обсяг коштів, що виплив з іранських криптовалютних бірж, різко зріс і досяг понад 2 мільйонів доларів за годину після початку ударів.

Британські дослідники блокчейну Elliptic повідомили, що відтік коштів з найбільшої іранської криптобіржі Nobitex досяг піку в 2,89 мільйона доларів між 11:00 і 12:00 за Гринвічем у суботу, що приблизно у вісім разів перевищує піковий годинний відтік коштів попереднього дня.

Загалом, за даними Chainalysis, з суботи 28 лютого по понеділок 2 березня з іранських криптобірж було виведено 10,3 мільйона доларів.

Хоча оцінки можуть сильно відрізнятися, дослідники стверджують, що обсяг криптовалютних транзакцій досягне 8-11 мільярдів доларів у 2025 році, оскільки як державні структури, так і роздрібні інвестори перейшли на цифрову валюту.

Сполучені Штати розслідують, чи сприяли конкретні криптовалютні платформи ухиленню від санкцій іранськими чиновниками.

"Деякі з цих потоків майже напевно є переведенням коштів звичайними іранцями у відповідь на зростання ризику

Інші можуть бути біржами, які перерозподіляють ліквідність або намагаються зменшити видимість своїх операцій у блокчейні, або державними структурами, які використовують основні платформи для переказу коштів", – заявили в Chainalysis.

