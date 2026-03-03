"Росатом" зупинив будівельні роботи на АЕС в Ірані

Глава "Росатому" Олексій Ліхачов заявив, що наразі роботи на іранському об'єкті АЕС "Бушир" повністю зупинені на тлі бойових дій на Близькому Сході.

Про це повідомило російське інформаційне агентство "Інтерфакс".

"В Ірані на об'єкті робота зупинена. Ми дуже суворо стежимо за тим, щоб наші працівники не залишали селища і мінімально були присутні на відкритих майданчиках, пов'язаних з проведенням будівництва", - сказав Ліхачов 3 березня.

За його словами, через ведення бойових дій поки важко прогнозувати, що буде далі.

Як уточнює The Moscow Times, на станції залишаються 639 російських фахівців. Компанія планує поступово вивезти до 200 співробітників з об'єкта, вже евакуювали 94 людини.

"Росатом" підтримує постійний зв'язок з персоналом станції "Бушир", де ситуація залишається контрольованою. Але зв'язок з керівництвом атомної галузі Ірану втрачено.

Минулої суботи США та Ізраїль завдали низки авіаударів по Ірану.

За інформацією ЗМІ, атаці США та Ізраїлю піддалося іранське місто Бушир, де розташована АЕС "Бушир", будівництво якої веде "Росатом".

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.