РФ зупинила експорт зерна до Ірану – Reuters

Експорт російського зерна до Ірану зупинився на тлі війни в країні, хоча Іран, третій за величиною покупець російського зерна, вже придбав і переправив до 95% від очікуваного обсягу російської пшениці в цьому сезоні.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на Reuters.

Два джерела в російських експортних компаніях повідомляють, що поставки зерна до Ірану з Чорного та Каспійського морів зупинилися, хоча експортери все ще намагаються виконати існуючі контракти.

"Потреба в поставках є, але на даний момент вони призупинені.Я думаю, що вони будуть відновлені при першій же нагоді як для кормів, так і для харчових продуктів. Цього року в Ірані був поганий урожай і складні погодні умови", — зазначає джерело.

Покупці з Близького Сходу, такі як Ізраїль, Єгипет, Туреччина, Саудівська Аравія та Іран, є ключовими ринками для російського зерна, хоча Росія прагне диверсифікувати поставки в Азію, Африку та Латинську Америку.

Джерела повідомляють, що експорт до інших покупців продовжувався без перебоїв, але нещодавні атаки призвели до зростання вартості фрахту, страхових премій та створили труднощі з оплатою, що стосуються банків у Перській затоці.

Аналітики зернового залізничного перевізника "Русагротранс" повідомляють, що з липня по лютий Іран імпортував з Росії майже 6 мільйонів тонн зерна, порівняно з 3 мільйонами тонн за той самий період роком раніше.

