Резервуари переповнені: Ірак різко скоротив видобуток нафти через перекриття Ормузу

Ірак почав скорочувати видобуток нафти на своїх найбільших родовищах через переповнення резервуарів для зберігання і готовий скоротити видобуток приблизно на 3 мільйони барелів на день, якщо криза в Ормузькій протоці триватиме.

Про це повідомляє Bloomberg.

Другий за величиною виробник ОПЕК, Ірак, почав закривати як родовище Румайла, найбільше в країні, так і проект West Qurna 2.

За словами джерела, якщо протока Ормуз і надалі залишатиметься закритою для суден, у найближчі дні зупинка видобутку може поширитися на близько двох третин від загального обсягу видобутку Іраку.

"Ормузька протока має вирішальне значення для танкерів, які збирають нафту від виробників Близького Сходу для подальшого транспортування на світові ринки.

В кінцевому підсумку, країна не має іншого вибору, крім як скоротити видобуток, якщо в Перську затоку не заходить достатня кількість суден, а наземні резервуари для зберігання наповнюються", – йдеться у повідомленні.

У 2024 році на родовищі Румайла видобували понад 1,4 мільйона барелів на день, а на початку минулого року — приблизно 1,2 мільйона на день. Видобуток на родовищі West Qurna 2 становив трохи менше 500 000 барелів на день.

Ірак також припинив експорт нафти з напівавтономного регіону Курдистан до порту Джейхан у Туреччині.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія раніше закрила свій найбільший нафтопереробний завод, а Катар зупинив виробництво на найбільшому в світі заводі з експорту скрапленого природного газу після атак дронів.

Найбільша нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco вивчає можливість постачання більшої кількості вантажів до Янбу, порту на Червоному морі, оскільки Ормузька протока залишається фактично закритою.