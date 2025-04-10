Європейські акції злетіли після оголошення Трампа про паузу в митах

Європейські біржі різко пішли вгору після того, як Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу на запровадження нових мит для більшості торговельних партнерів США, за винятком Китаю.

Про це пише Financial Times.

Індекс Stoxx Europe 600 додав 6,6% на відкритті. Французький Cac 40 виріс на 6,8%, німецький Dax — на 7%, а британський FTSE 100 піднявся на 5%.

Паралельно з цим, прибутковість 10-річних німецьких облігацій Bund зросла до 2,69% (+0,11 в.п.), тоді як прибутковість британських Gilts знизилася до 4,76% (-0,02 в.п.).

Нагадаємо, минулого тижня президент США оголосив "день визволення" і пригрозив масштабними "взаємними" тарифами проти десятків країн. У середу він тимчасово відклав більшість цих заходів, але підвищив мита на китайські товари зі 104% до 125%.

Нагадаємо:

Фондові ринки різко злетіли після того, як президент США Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для багатьох країн.