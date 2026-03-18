За рік квартири в облцентрах України подорожчали: які ціни

Ціни на однокімнатні квартири у більшості обласних центрів України за рік зросли у межах 10–20%, найбільше подорожчання зафіксовано у Тернополі.

Такими є результати аналізу OLX Нерухомість.

Аналіз охоплює зміну медіанних цін на купівлю однокімнатних квартир на вторинному ринку. У дослідженні порівняли ціни лютого 2026 року до лютого 2025 року.

Найвищі темпи зростання медіанної вартості купівлі однокімнатної квартири на вторинному ринку за рік зафіксовано у кількох обласних центрах.

Так найбільше зростання відбулось у Тернополі – у місті медіанна вартість однокімнатної квартири зросла на 27% і у лютому 2026 року становила $51,3 тис. На другому місці за темпами зростання – Кропивницький, де ціни піднялися на 23% до $30,7 тис.

У Одесі медіанна вартість однокімнатних квартир зросла на 22% до $46,9 тис. Ще одним містом із суттєвим подорожчанням стало Рівне. Тут медіанна ціна піднялась на 20% до $58,6 тис.

У Києві вартість однокімнатної квартири піднялась на 18% і станом на лютий 2026 року становить майже $79 тис. На 18% також зросли ціни в Івано-Франківську – до $47,4 тис.

Серед інших міст:

Чернівці – зростання 17% до $58,1 тис.

Суми – 15% до майже $23 тис.

Хмельницький, Луцьк та Львів – 13%. У Хмельницькому медіанна ціна становить $39,5 тис., у Луцьку – $51,8 тис., у Львові – $72,4 тис.

Харків та Полтава – 12%. У Харкові медіанна ціна становить $24,5 тис., у Полтаві – $39 тис.

Житомир – 11% до $47,8 тис.

У частині обласних центрів зростання цін на купівлю однокімнатних квартир було більш помірним, виявили аналітики.

Зокрема, на 10% піднялась медіанна вартість однокімнатної квартири у Чернігові – до $34,4 тис. Приблизно так само зросли ціни у Дніпрі – до $31,8 тис. В Ужгороді подорожчання становило 8% – до $72,5 тис.

Ще більш стриману динаміку демонструють Вінниця та Черкаси, де зростання становило 3%. У Вінниці медіанна ціна піднялась до $49,3 тис., у Черкасах – до $44,8 тис.

У кількох обласних центрах ціни на житло за рік залишились на рівні минулого року або знизились. Зокрема, у Миколаєві медіанна ціна однокімнатної квартири майже не змінилась і становить близько $20 тис.

Невелике зниження зафіксовано у Херсоні – на 2%. Станом на лютий 2026 року медіанна ціна тут становить близько $14,2 тис.

Найбільше падіння відбулось у Запоріжжі, на 7%. За рік вартість квартир знизилась з приблизно $16 тис. до $14,9 тис.

Нагадаємо:

Найбільшу частину зарплати (83%) за оренду однокімнатної квартири потрібно віддати в Ужгороді, а саме 19,6 тис. грн, що є найвищим показником по Україні, зазначалося раніше у дослідженні OLX Нерухомість.

У 2025 році у сегменті довгострокової оренди квартир по Україні знизилися і попит, і пропозиція – на 3% за рік. Попри це, медіанна вартість оренди по Україні зросла на 8%, причому найбільше подорожчали трикімнатні квартири (+21%).