Уряд вніс до Ради законопроєкт про компенсацію за пошкоджене житло

Уряд вніс до парламенту законопроєкт щодо компенсації за пошкоджену та знищену внаслідок збройної агресії Росії нерухомість.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінетом Міністрів України, як суб'єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проект "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду"".

"Законопроект спрямований на врегулювання питання отримання компенсації за пошкоджені/знищені об'єкти нерухомого майна, внаслідок збройної агресії РФ, право власності на які не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та не може бути підтверджено відповідними відомостями з нього", – говориться у повідомленні.

Проект закону передбачає внесення змін "в частині доповнення переліку об'єктів нерухомого майна які не підлягають приватизації".

Ідеться про квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей), "крім тих, які пошкоджено/знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України та щодо яких є звіт (акт) про обстеження пошкодженого/знищеного об'єкта".

Також до переліку внесли квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

Ідеться також про квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що знаходяться на території територіальної громади, яка перебуває в тимчасовій окупації відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо:

Раніше уряд підтримав пропозицію Міністерства розвитку громад та територій про приватизацію житла, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії.

У середині лютого 2026 року уряд розширив програму компенсації оренди (найму) житла для всіх ветеранів, а не лише тих, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях.

