Компенсація за оренду житла: хто з ветеранів може отримати та куди звертатися

У середині лютого 2026 року уряд розширив програму компенсації оренди (найму) житла для всіх ветеранів, а не лише тих, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях.

"Економічна правда" пояснює детальніше, хто може отримати компенсацію, який розмір оренди покриває держава та куди звертатися.

Хто може отримати компенсацію за оренду житла?

Ветерани війни та демобілізовані військові в Україні можуть отримати державну компенсацію за оренду житла. Таку програму запровадили у 2025 році, а згодом уряд розширив її та спростив процедуру отримання коштів.

У держбюджеті на 2026 рік на компенсації за оренду житла передбачили 240 млн грн. За оцінками Міністерства у справах ветеранів, виплати зможуть отримати майже 8,3 тисячі ветеранів.

Раніше програма була розрахована на військових та ветеранів, які через війну втратили житло, мають пошкоджене помешкання або змушені тимчасово проживати в інших регіонах.

Згодом право на компенсацію отримали демобілізовані військові та ветерани з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які не мають власного житла або проживали в оселях, що їм не належали.

Крім цього, компенсацію за оренду житла можуть отримати військові, які повернулись з полону, і чиє житло залишилось на тимчасово окупованій території.

Яку суму оренди компенсує держава?

Щомісячний розмір компенсації прив'язаний до розміру прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (нині це 3 328 грн).

Так, для різних населених пунктів встановили такі максимальні виплати:

у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі – два ПМ на місяць (6 656 грн);

в обласних центрах – 1,5 ПМ (4 992 грн);

в інших населених пунктах – 1 ПМ.

Компенсацію призначають максимум на пів року. Виплати можуть повторити, але також не більш як на шість місяців.

Як отримати компенсацію за оренду житла?

Щоб отримати компенсацію, можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), структурного підрозділу з питань ветеранської політики, районної або міської адміністрації або виконавчого органу місцевої ради за адресою орендованого житла.

До заяви потрібно додати копії документів, зокрема договір оренди житла та документи, що посвідчують особу.

Договір оренди обов'язково має бути в письмовій формі та містити основні умови: сторони договору, характеристику житла, строк оренди, розмір і порядок оплати, а також права та обов'язки сторін.

Гроші щомісяця (за попередній період) перераховують на банківський рахунок (IBAN), зазначений у заяві. Суму виплат розраховують з урахуванням фактичної кількості днів проживання в орендованому житлі.

Нагадаємо:

У середині лютого уряд запустив систему підтримки ветеранів у пошуку роботи, опануванні нової професії, розвитку власної справи, житлових рішеннях та в громадах.