Одна з найбільших мереж аптек Донеччини залишає регіон

Мережа аптек "Здравиця" закриває свої точки продажу у Словʼянську та Краматорську.

Про це повідомляє менеджерка електронної комерції "Здравиця" Марина Білицька.

20 серпня Білицька повідомила, що мережа аптек виходить з двох найбільших міст Доннечини під контролем України – Словʼянська та Краматорська.

Водночас інтернет-аптека "Здравиця" продовжує працювати. Замовлення надсилають "Новою поштою" та "Укрпоштою".

Раніше мережа вже втратила близько 50 аптек у Луганській області, після майже повної окуації регіону.

До 2022 були одни з лідерів аптечного ринку у Донецькій та Луганській областях.

"Здравиця" входить до холдингу інших брендів аптек: "Добрі ліки", "Домашня аптека", "36 і 6" і "Бюджетна* аптека", які працюють у різних регіонах країни.

Нагадаємо:

Національна служба здоровʼя України не виплачувала аптекам компенсацію за ліки, що відпускаються в межах програми "Доступні ліки". Сума заборгованості становила орієнтовно 585 мільйонів гривень.