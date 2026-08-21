Одна з найбільших мереж аптек Донеччини залишає регіон
Мережа аптек "Здравиця" закриває свої точки продажу у Словʼянську та Краматорську.
Про це повідомляє менеджерка електронної комерції "Здравиця" Марина Білицька.
20 серпня Білицька повідомила, що мережа аптек виходить з двох найбільших міст Доннечини під контролем України – Словʼянська та Краматорська.
Водночас інтернет-аптека "Здравиця" продовжує працювати. Замовлення надсилають "Новою поштою" та "Укрпоштою".
Раніше мережа вже втратила близько 50 аптек у Луганській області, після майже повної окуації регіону.
До 2022 були одни з лідерів аптечного ринку у Донецькій та Луганській областях.
"Здравиця" входить до холдингу інших брендів аптек: "Добрі ліки", "Домашня аптека", "36 і 6" і "Бюджетна* аптека", які працюють у різних регіонах країни.
Нагадаємо:
Національна служба здоровʼя України не виплачувала аптекам компенсацію за ліки, що відпускаються в межах програми "Доступні ліки". Сума заборгованості становила орієнтовно 585 мільйонів гривень.