Російські атаки спричинили затримку потягів УЗ на понад 10 годин

Через наслідки бойових дій потяги Укрзалізниці мають суттєві запізнення – наприклад, потяг Харків-Хелм запізнюється на 11 годин і 30 хвилин, а потяг Суми-Київ – на 17 годин і 15 хвилин.

Про це свідчить таблиця запізнень на сайті УЗ.

У разі підвищеної небезпеки рухомий склад потяга зупиняють. Пасажирів закликають дотримуватися правил евакуації, прямувати в укриття або відійти на безпечну відстань від інфраструктури – на понад 100 метрів.

Крім того, пошкодження залізничих шляхів теж впливають на затримки, змушуючи потяги їхати в об'їзд.

Серед інших масштабних затримок – +7 годин і 46 хвилин у потяга Харків-Одеса, +7 годин і 37 хвилин у потяга Кривий Ріг-Київ, +7 годин і 25 хвилин на маршрутах Запоріжжя-Львів та Запоріжжя-Ясіня, +9 годин на маршруті Харків-Львів.

Затримуються також приміські поїзди. Зокрема Укрзалізниця повідомила про затримку приміського потягу Київ-Гребінка на 7 годин і 40 хвилин, а потяг Чернігів-Ніжин запізнюється на 5 годин і 20 хвилин.

Також є затримки приміських потягів на Харківщині, але не настільки масштабні – до двох годин.

В УЗ повідомили, що в поїздах, які через російські атаки затримуються на понад 5 годин, разом із World Central Kitchen організують харчування для пасажирів та залізничників на одній із проміжних станцій.

Також в компанії радять подбати про запас води та перекус перед вирушенням у дорогу, адже через безпекову ситуацію подорож може тривати довше, ніж планувалося.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами пошкоджено 492 локомотиви та 249 вагонів, Програма діяльності уряду передбачає відновлення 70% пошкоджених локомотивів.