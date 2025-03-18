ЄС заробив на експорті легковиків майже 155 мільярдів євро: кому продавали
За 2024 рік рік із заводів Євросоюзу на експорт відправилось 4,55 млн авто на €154,7 млрд, що на 7% менше, ніж в попередньому році.
Про це повідомляє "Укравтопром", посилаючись на дані АСЕА.
У минулому році в ЄС було виготовлено 11,4 млн. легкових авто, що на 6% менше ніж у 2023 році.
Найбільші виробники легкових авто у ЄС:
1. Німеччина – 3,94 млн од.
2. Іспанія – 1,87 млн од.
3. Чехія – 1,45 млн од.
Найбільшу кількість легковиків було експортовано до Великої Британії – майже 1,253 млн од. на €33,3 млрд.
На другому місці (за кількістю) США – 749,2 тис. од. на €38,5 млрд.
На третьому місці Туреччина – 579,8 тис. од. на €11,9 млрд.
Водночас імпорт легковиків коштував Євросоюзу €73,2 млрд.
На цю суму в ЄС було ввезено 3,4 млн. авто (-5%).
Найбільші країни-постачальники легкових авто в ЄС:
Китай – 748,5 тис. од. (€12,6 млрд);
Туреччина – 542,1 тис. од. (€9 млрд);
Японія – 498,4 тис. од. (€11,7 млрд).
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