ЄС тисне на Бельгію, аби вона дозволила виділити "мегапозику" Україні за рахунок РФ – FT

ЄС тисне на Бельгію, аби вона дозволила виділити “мегапозику” Україні за рахунок РФ

Бельгія зазнає дедалі більшого тиску з боку ЄС, щоб дозволити використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні, після того як Берлін та інші західні столиці змінили свою позицію.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Близько €190 мільярдів російських державних активів, що зберігаються в Euroclear — брюссельському центральному депозитарії цінних паперів — були заморожені у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Проте багато західних країн, зокрема США, Німеччина та сама Бельгія, спершу не наважувалися використовувати ці кошти через страх перед юридичними та фінансовими наслідками.

Позиція ЄС змінилася останніми тижнями — особливо після того, як адміністрація Трампа закликала союзників по G7 "конфіскувати або іншим чином використати" російські активи "для фінансування оборони України", повідомляє FT із посиланням на джерела.

Єврокомісія вже представила план, як така "репараційна позика" може бути структурована.

Однак прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер попросив інші 26 країн ЄС взяти на себе фінансові та юридичні ризики, пов’язані з цією позикою, і гарантувати її повне повернення, щоб уникнути ситуації, коли платити доведеться самій Бельгії.

Його позиція викликала осуд з боку інших столиць, особливо враховуючи, що прибутки Euroclear підлягають оподаткуванню в Бельгії.

"Бельгія три роки казала, що Euroclear — це бельгійська компанія, а прибутки — бельгійські. Тепер, коли йдеться про розподіл ризиків, вона раптом каже, що Euroclear — європейська", — сказав один високопоставлений дипломат ЄС, залучений до переговорів.

Терпіння до бельгійських чиновників швидко вичерпується, кажуть троє дипломатів, залучених до підготовки чергового раунду переговорів у середу.

Інші столиці наполягають, що ситуація України вимагає солідарності, нагадуючи, що Польща погодилася розмістити головний логістичний центр постачання зброї, а Данія відправила винищувачі F-16 до Києва — не вимагаючи компенсації ризиків від інших.

"Легких варіантів більше немає, Кожен має робити все, що може", — зазначив ще один дипломат ЄС.

Єврокомісія вже намагалася зняти частину занепокоєнь Бельгії, додавши пункт, який передбачає покриття позики національними гарантіями у випадку, якщо Росія почне виплачувати репарації.

Комісія, яку підтримує більшість країн ЄС, стверджує, що позика структурована так, що це не є конфіскацією активів, і нагадує, що рішення судів поза межами ЄС не визнаються у межах блоку.

Нагадаємо:

2 жовтня повідомляли, що на зустрічі у Копенгагені лідери країн ЄС не змогли досягти консенсусу щодо виділення Україні 140 мільярдів євро позики за рахунок заморожених російських активів, зокрема, через позицію Бельгії.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримує використання заморожених російських активів для України та закликає ЄС розблокувати кредит у розмірі 140 млрд євро.