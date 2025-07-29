ЄС визнав неможливість гарантувати обіцяні Трампу мільярди інвестицій

Європейський Союз визнав, що не може гарантувати інвестиції у розмірі 600 мільярдів доларів, обіцяні США під час торговельних переговорів із Дональдом Трампом.

Про це пише POLITICO.

Представники Європейської комісії пояснили, що кошти надходитимуть виключно від приватних європейських компаній, над якими Брюссель не має контролю. Державні інвестиції не передбачені.

Угода між ЄС і США була укладена під час зустрічі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента США Дональда Трампа. Вона мала на меті уникнути повномасштабної торговельної війни та передбачала обіцянку інвестицій у розмірі 600 мільярдів доларів протягом найближчих років.

У понеділок чиновники уточнили, що сума базується на попередніх оцінках бізнес-асоціацій та приватних компаній. При цьому терміни інвестування та можливі стимули з боку ЄС не розкриваються.

Аналітики відзначають, що покладання на приватний сектор викликає сумніви щодо реалістичності такої домовленості. Водночас ЄС підкреслює, що нинішні приватні інвестиції блоку в США вже перевищують 2,8 трильйона доларів.

Нагадаємо:

ЄС витратить 750 мільярдів на закупівлю американських енергоносіїв у межах нової торговельної угоди з США, щоб повністю відмовитися від російських поставок.