Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантію на інвестиції у відновлення України на 2 мільярди євро

Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підписали гарантійну угоду в рамках програми Ukraine Facility для підтримки України у відбудові та стійкості країни, яка дозволить ЄІБ інвестувати 2 млрд євро в термінові зусилля з відновлення та реконструкції в Україні.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Зазначається, що кошти підтримають діяльність державного сектору в ключових секторах. Інвестиції будуть спрямовані на зміцнення енергетичних мереж України, включаючи енергетичні мережі, розширення виробництва гідроенергетики та відновлюваної енергії, а також підвищення енергоефективності.

Гроші також будуть спрямовані на модернізацію залізниць, покращення міського громадського транспорту та транспортного сполучення, включаючи "Шляхи солідарності" між ЄС та Україною та пункти пропуску на кордоні на ключових експортних маршрутах.

Крім того, фінансування допоможе відновити муніципальну інфраструктуру, таку як системи водопостачання та опалення, громадське освітлення, а також школи, лікарні та вищі навчальні заклади, зазначається у документі.

Цю ініціативу реалізує консультаційна служба ЄІБ через пакет консультаційних послуг JASPERS для України вартістю 20 млн євро, який спільно фінансується Єврокомісією та консультативною програмою ЄІБ "ЄС для України" з 2024 року.

Нагадаємо:

Це фінансування є частиною програми Ukraine Facility Європейського Союзу для України в розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 років.