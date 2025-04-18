Украина получит от Японии 3 миллиарда долларов кредитных средств

Министр финансов Украины Сергей Марченко и Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали Соглашение о предоставлении Украине кредита объемом до 471,9 млрд японских иен (около 3 млрд долларов США).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом около 50 млрд долларов США.

Сообщается, что кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены для поддержки приоритетных бюджетных потребностей и содействия восстановлению и развитию Украины.

По словам министра финансов Сергея Марченко, за три последних года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму более 8,5 млрд долларов США.

Напомним:

В рамках инициативы ERA, Украина получила от ЕС 5 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от ЕС Украине будет поступать частями до конца 2025 года.