Російська компанія хоче відсудити в "Укренерго" гроші за старі перетоки електроенергії

Віктор Волокіта — 2 вересня, 14:55
Російська компанія хоче відсудити в Укренерго гроші за старі перетоки електроенергії
ПрАТ "НЕК "Укренерго" 27 серпня за результатами тендеру замовило АО "Етерна Ло" юридичні послуги вартістю 2,38 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До кінця 2028 року надаватимуть послуги з юридичного консультування і представлятимуть інтереси "Укренерго" при вирішенні спору в Сінгапурському міжнародному арбітражному центрі.

Загальний обсяг замовлення складає 400 годин по 5 940 грн за годину роботи юриста.

Повідомлення про Арбітраж від Канцелярії Сінгапурського міжнародного арбітражного центра датоване 26 березня 2025 року. Позивачем є російська компанія, яка хоче стягнути з "Укренерго" 350 тис євро за міжнародним контрактом. Тому виникла потреба в закупівлі послуг із правничої допомоги для представництва та захисту інтересів "Укренерго".

Як розповіли в пресслужбі "Укренерго", суть претензій полягає у стягненні заборгованості за договором між "Укренерго" та ПАТ "Інтер РАО ЄЕС" про врегулювання відхилень (перетоків) електроенергії при паралельній роботі енергосистем РФ та України.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Кабмін припинив дію міжурядової Угоди з РФ про заходи щодо забезпечення паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України і Єдиної енергетичної системи РФ.

У березні 2022 року Україна офіційно приєдналася до європейської енергосистеми ENTSO-E, і відтоді перетікання електроенергії між Україною з одного боку та Білоруссю і РФ з іншого стали неможливими. ОЕС України від’єднали від енергосистеми РФ перед повномасштабним вторгненням і більше не підключали до неї.

Засновниками київського АО "Етерна Ло" є Олег Мальський та Андрій Астапов, а його директором – Артем Кузьменко. Воно входить в однойменну групу із зареєстрованим на нього ж київським ТОВ "Етерна Ло".

Міністерство юстиції України 19 грудня 2024 року і 16 липня 2025 року уклало дві угоди з міжнародною юридичною фірмою Staiger Attorneys-at-Law Ltd (Швейцарія) про юридичні послуги для Міноборони на загальну суму $245 тис, або 10,27 млн грн.

