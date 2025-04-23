РФ присудили відшкодувати 913 мільярдів українським громадянам та бізнесу

Росії з 2022 року присудили відшкодувати 913 млрд грн збитків від війни українським громадян та бізнесу.

Про це йдеться в дослідженні "Опендатабот".

Зокрема, 328 млн грн — сума найбільшого присудженого відшкодування для українця з Харкова. Ще по 170 млн грн змогли відсудити громадяни із Запоріжжя.

Серед бізнесу найбільше вдалося відсудити агрокомпанії "Магнат" — 180 млрд грн у першій справі та 67 млрд грн — у другій. Наслідує Алчевський коксохімічний завод з відшкодуванням у 12 млрд грн.

Натомість чоловік з Хмельниччини прагнув отримати 999 квадрильйонів грн. Навіть найбільший відхилений позов від бізнесу значно скромніший — 61,9 млн грн.

За даними "Опендатабот", щонайменше 1 482 судові рішення щодо відшкодування збитків з РФ зафіксовано в судовому реєстрі.

Зазначається, що 239 рішень повністю задовольнити позов та 39 відмовити було винесено торік за позовами громадян. Бізнес, переважно, виграє такі позови: 224 справи задовольнили, відмовили лише у 3 випадках.

Цьогоріч суди встигли задовольнити 53 та відмовити у 6 позовах українців. Натомість для бізнесу задовольнили 68 позовів та не відмовили в жодному.

Нагадаємо:

Від початку військової агресії в 2014 році завдані Україні загальні збитки можуть досягати одного трильйона доларів.