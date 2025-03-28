Збитки для України від російської агресії з 2014 року становлять трильйон доларів

Від початку військової агресії в 2014 році завдані Україні загальні збитки можуть досягати одного трильйона доларів.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, пише "Укрінформ".

Вона зазначила, що за три роки повномасштабної війни сума втрат, які спричинила Росія, оцінена вже в 589 мільярдів доларів. І у зв'язку зі щоденними ударами РФ по українській території реальна сума збитків продовжує щодня зростати.

"Ці цифри одна з більш консервативних оцінок. Якщо брати з початку війни в 2014, то ця сума може досягати і 1 трильйона доларів, поміж яких десятки тисяч знищених життів", — сказала Мудра.

Нагадаємо:

Через три роки після повномасштабного вторгнення загальна вартість реконструкції та відновлення в Україні становить 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття, що в 2,8 рази перевищує номінальний ВВП України за 2024 рік.