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За березень виплатять рекордну суму "Нацкешбеку"

Альона Кириченко — 29 квітня, 12:00
За березень виплатять рекордну суму Нацкешбеку
Getty Images

Українці отримають за березень рекордну суму "Національного кешбеку".

Про це повідомляють в Міністерстві економіки.

У відомстві зазначили, що наразі триває завершальний етап обробки даних.

"Це буде найбільше нарахування кешбеку за всю історію програми: 443 мільйони гривень отримають 3,4 мільйона людей. Рекордна сума виплати за один місяць", – йдеться в повідомленні.

В Мінекономіки підкреслили, що цього місяця для нарахування кешбеку потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай. Про точну дату зарахування коштів повідомлять на сайті програми.

Також читайте: Нова програма від держави: що таке "Національний кешбек" та як він працює

Нагадаємо:

У лютому українці отримали 384 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Кошти прийшли на рахунки 3,2 мільйона людей.

Мінекономіки виплати

виплати

За березень виплатять рекордну суму "Нацкешбеку"
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