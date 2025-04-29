За март выплатят рекордную сумму "Нацкешбеку"

Украинцы получат за март рекордную сумму "Национального кэшбэка".

Об этом сообщают в Министерстве экономики.

В ведомстве отметили, чтосейчас продолжается завершающий этап обработки данных.

"Это будет самое большое начисление кэшбека за всю историю программы: 443 миллиона гривен получат 3,4 миллиона человек. Рекордная сумма выплаты за один месяц", - говорится в сообщении.

В Минэкономики подчеркнули, что в этом месяце для начисления кэшбека нужно немного больше времени, чем обычно. О точной дате зачисления средств сообщат на сайте программы.

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Напомним:

В феврале украинцы получили 384 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства. Средства пришли на счета 3,2 миллиона человек.